Knoll: „Kreatives Spendensystem und Vetternwirtschaft“

Knoll: „Wenn das so stimmt, wäre das Missbrauch von Steuergeldern“

Sven Knoll stellte am Dienstag diese „SVP-interne Kommunikation zur Verwendung der Wahlkampfspenden“ vor.

Knoll: „Zuschanzen öffentlicher Aufträge“

Der Süd-Tiroler Freiheit sei die „parteiinterne Kommunikation der SVP zu den Spenden zugespielt worden“, so Knoll. „Demnach soll Kompatscher in ausdrücklicher Vereinbarung mit den Spendern eine Viertelmillion Euro an Spenden für seinen Wahlkampf erhalten haben. Zudem soll Kompatscher über die Agentur ,Zukunvt' einen zusätzlichen Parallel-Wahlkampf im Wert von über 60.000 Euro geführt haben, den nicht die SVP, sondern er persönlich in Auftrag gegeben haben soll“, so Knoll am Dienstagvormittag.Aus den Unterlagen gehe ebenfalls hervor, wie bestimmten Personen gezielt öffentliche Aufträge zugeschanzt worden seien, so der Landtags-Abgeordnete der Süd-Tiroler Freiheit. „Wenn das alles so stimmt, wäre dies nicht nur eine eklatante und gesetzeswidrige Überschreitung der Wahlkampfkostenobergrenze sowie ein Missbrauch von Steuergeldern, sondern brächte Landeshauptmann Kompatscher auch in erhebliche Erklärungsnot, denn dann hätte er die Bevölkerung bewusst belogen“, so Knoll.Aus der SVP-Korrespondenz werde ersichtlich, dass mit den Spendern ausdrücklich vereinbart wurde, dass die Spenden nach einem Schlüssel verteilt werden. „Landeshauptmann Kompatscher erhielt demnach für seinen Wahlkampf eine Viertelmillion (250.000) Euro – zur Erinnerung, die gesetzlich erlaubte Obergrenze liegt bei 30.000 Euro“, so Knoll.„Betrachtet man die Auflistung der Direktausgaben für Landeshauptmann Kompatscher, so fällt auf, dass über 60.000 Euro an die Agentur ,Zukunvt' gegangen sind, über die Kompatscher einen persönlichen Parallel-Wahlkampf geführt haben soll“, sagte Knoll. „Die Rechnung hiefür wurde laut den SVP-internen Informationen jedoch der SVP angelastet.“Brisant dabei sei, dass die SVP mit der Agentur ,Zukunvt' nie einen Vertrag über den Kompatscher-Wahlkampf abgeschlossen haben soll, sagte Sven Knoll am Dienstagvormittag. „Diesen Auftrag soll Kompatscher persönlich erteilt haben. Auch wenn die SVP aus den Spenden die Rechnung bezahlt hat, bliebe Kompatscher dennoch der Auftraggeber und hätte zusätzlich zur Viertelmillion Euro an Spenden allein schon damit die gesetzlich erlaubte Wahlkampfkostengrenze von 30.000 Euro überschritten“, behauptete Knoll.„Besonders schwer wiegen die Vorwürfe gegen Kompatscher in Bezug auf das Zuschanzen öffentlicher Aufträge an seine Wahlkampfagentur“, so Knoll. „Bereits 2013 und dann nochmals 2018 hat die Agentur ,Zukunvt' für Arno Kompatscher den persönlichen Wahlkampf betreut.“Der Mitinhaber der Agentur sei in der Folge als Teilzeit-Mitarbeiter der SVP-Fraktion im Landtag angestellt worden und „wird somit seit bald 10 Jahren mit öffentlichen Geldern bezahlt. Es besteht sohin der Verdacht, dass ein Teil der Abrechnung einfach ,kreativ' durch die Teilzeitanstellung in der SVP-Fraktion mit Steuergeldern bezahlt wurde“, so Knoll.