Selenskyj sprach im Vorfeld des Gipfels mit seinem französischen Amtskollegen Emmanuel Macron über eine Stärkung der Verteidigung seines Landes gegen Russland. Zugleich warb er für eine diplomatische Lösung des seit fast vier Jahren andauernden Krieges. „Diplomatie und echte Hilfe müssen Hand in Hand gehen“, schrieb Selenskyj auf der Online-Plattform X. „Russland stellt seine Angriffe auf unser Land nicht ein, und wir müssen jetzt die Luftverteidigung verstärken, um unsere Bevölkerung, unsere Gemeinden und die kritische Infrastruktur zu schützen.“ Selenskyj kündigte auch ein Treffen mit US-Vertretern in Paris an.<BR \/><BR \/>Die Unterstützerstaaten wollen der Ukraine nach einer Beendigung des Krieges für den Fall eines künftigen russischen Angriffs verbindliche Sicherheitszusagen geben. Dies geht aus dem Entwurf für eine Erklärung des Gipfeltreffens hervor. Demnach sollen die Garantien „verbindliche Zusagen zur Unterstützung der Ukraine im Falle eines künftigen bewaffneten Angriffs durch Russland umfassen, um den Frieden wiederherzustellen“. <BR \/><BR \/>Diese Zusagen könnten den Einsatz militärischer Fähigkeiten, nachrichtendienstliche und logistische Unterstützung, diplomatische Initiativen sowie die Verhängung zusätzlicher Sanktionen beinhalten. Die Erklärung soll noch auf dem Gipfeltreffen im Laufe ⁠des Tages beschlossen werden.