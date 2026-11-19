Bei dem Gipfel will die Koalition der Willigen nach Angaben aus Regierungskreisen außerdem erneut die Bereitschaft zu Friedensverhandlungen mit Russland bekräftigen. Ausgangspunkt territorialer Verhandlungen müsse dabei die gegenwärtige Kontaktlinie sein. Aus Berlin verlautete, im Zusammenhang mit einer Verhandlungslösung käme auch eine teilweise Aufhebung von Sanktionen gegen Russland in Betracht.<BR \/><BR \/>Das Treffen der internationalen Koalition zur Unterstützung der Ukraine findet im Bundeskanzleramt statt. Nach Angaben aus Berliner Regierungskreisen handelt es sich um eines der größten Gipfeltreffen der Geschichte im Kanzleramt.<BR \/><BR \/>Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz empfängt dafür neben Selenskyj unter anderem auch die US-Unterhändler Jared Kushner und Steven Witkoff. Insgesamt nehmen knapp 40 Delegationen teil, rund 30 davon angeführt von Staats- und Regierungschefs. Unter ihnen sind der französische Präsident Emmanuel Macron, der britische Premierminister Andy Burnham, die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und der polnische Regierungschef Donald Tusk.<BR \/><BR \/>Luxemburgs Ministerpräsident Luc Frieden begründete die Unterstützung für die Ukraine auch damit, dass Europa seine Errungenschaften nach dem Zweiten Weltkrieg verteidige. „Deshalb stehen wir an der Seite der Ukraine“, sagte er vor dem Berliner Treffen. Die Gespräche zwischen mehreren Dutzend Staaten seien wichtig, „um auch die nächsten Etappen auf diesem Weg zu einem dauerhaften und gerechten Frieden hier gemeinsam abstimmen zu können“.<BR \/><BR \/>Der Zeitpunkt des Gipfels ist nach den Angaben aus deutschen Regierungskreisen kein Zufall: Das Treffen der Koalition der Willigen sei bewusst zeitlich auf den Gipfel im chinesischen Shenzhen abgestimmt worden, zu dem sich US-Präsident Donald Trump, der russische Präsident Wladimir Putin und der chinesische Staatschef Xi Jinping trafen. Ziel sei es, auf mögliche Entwicklungen und Ergebnisse der Gespräche in Shenzhen „schnell, gemeinsam und gut vorbereitet“ reagieren zu können, hieß es im Vorfeld in Berlin.