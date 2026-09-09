Angekündigt haben sich Mitglieder von Königsfamilien sowie Staats- und Regierungschefs aus aller Welt. Der Trauerzug setzt sich um 12.00 Uhr am Königlichen Schloss in Oslo in Bewegung, die Trauerfeier im Osloer Dom beginnt um 13.00 Uhr. Anschließend wird Harald auf der Festung Akershus beigesetzt.<BR \/><BR \/>Harald V. war am 28. August im Alter von 89 Jahren gestorben. Sein 53-jähriger Sohn Haakon trat als König Haakon VIII. automatisch seine Nachfolge an. Bis zum Vorabend der Beisetzung konnten sich die Menschen in Norwegen von Harald verabschieden. In der Kapelle im Königlichen Schloss, wo sein Sarg aufgebahrt war, erwiesen Tausende dem Monarchen die letzte Ehre.