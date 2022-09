Können Corona-Patienten morgen wählen?

„Der Bürger muss sich aber zuvor an das Wahlamt der Gemeinde wenden“, erklärt Schatzer. „Das Wahlamt leitet dann das Ansuchen des Bürgers an die Sonderwahlsprengel weiter.“Die Sonderwahlsprengel besuchen den Corona-positiven Bürger zu Hause für die Stimmabgabe. Auch wenn sich Corona-Positive erst heute melden, so wäre dies noch rechtzeitig, um morgen wählen zu können. Sonderwahlsprengel wurden eingerichtet in Bozen, Meran, Brixen, Bruneck, Mals, Naturns, St. Ulrich/Gröden und in Deutschnofen. Beantragen können den Dienst aber Corona-Positive aller Südtiroler Gemeinden.