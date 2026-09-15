Wir Überetscher und Unterlandler gehören jetzt zum Burggrafenamt. Politisch. Den ganzen Protesten zum Trotz. Schade. Und doch haben sie etwas gezeigt: Das Südtiroler Volk kann doch noch zusammenhalten. Wenn es wirklich um etwas geht. Und das macht Mut.<BR \/><BR \/> Aber trotzdem überwiegt die Enttäuschung. Und mit ihr dieser unangenehme Beigeschmack, man könnte verkauft worden sein. Womit wir wieder bei den Lateinern wären. „Omnia Romae cum pretio.“ In Rom hat alles seinen Preis. Irgendwer wird schon wissen, wofür. <BR \/><BR \/>Bestimmt nicht für den zuletzt viel beschworenen Plan B. Denn der macht die Sache sicher nicht besser. Im Gegenteil. Aber auch das scheint unsere Volksvertreter nicht recht zu kümmern. <BR \/><BR \/>Und so habe ich zum Schluss für diese dann doch einen alten deutschen Sinnspruch parat: „Wehe, wehe, wehe! Wenn ich auf das Ende sehe!!“ <BR \/><BR \/> <a href="mailto:guenther.heidegger@athesia.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">guenther.heidegger@athesia.it<\/a>