Kommentar: „Deutsche Schule in den Ballungszentren vor dem Aus“

Das Modell Goethe, Kinder ohne Deutschkenntnisse in einer Klasse zusammenzufassen, findet nicht statt. Die Schulamtsleiterin wies die Bozner Schule an, Klassen zu durchmischen. „Danach sollen Klassenverbände sehr wohl aufgelöst und in Gruppen nach Leistungsstand unterrichtet werden“, sagt der Landeshauptmann. Die italienische Schule könne zudem erstmals ein gemischtsprachiges Angebot bieten.