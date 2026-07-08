Gestern hat ein einziger defekter Lkw gereicht, um den halben Süden des Landes lahmzulegen. Das ist einfach nur irre <b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/defekter-lkw-in-mebo-tunnel-sorgt-fuer-mega-stau" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(hier lesen Sie mehr dazu). <\/a><\/b><BR \/><BR \/>Tatsächlich reicht hier schon ein kleiner Huster, damit der Verkehr auf die Intensivstation muss. <BR \/><BR \/>Während anderswo Umfahrungen und Tunnel gebaut werden und in den Bahnverkehr investiert wird, scheint dieses Eck des Landes nach dem Motto zu funktionieren: Wird schon irgendwie gehen. <BR \/><BR \/><embed id="dtext86-75514456_quote" \/><BR \/><BR \/>Tut es aber nicht. Seit Jahren nicht. Mit jedem Stau gehen nicht nur Zeit und Nerven verloren, sondern auch Termine und jede Menge Wirtschaftsleistung. <BR \/><BR \/>Vielleicht ist es an der Zeit, den regelmäßigen Stau nicht länger als Naturereignis zu sehen – so wie Regen oder Schneefall. Er ist hausgemacht. Und hausgemachte Probleme kann man lösen. Man muss es nur endlich wollen.<BR \/><BR \/> <a href="mailto:guenther.heidegger@athesia.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">guenther.heidegger@athesia.it<\/a>