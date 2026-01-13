Er war der Letzte des wohl unwiederbringlichen Dreigestirns, das unsere Autonomie erkämpft hat. Roland Riz war ein brillanter Anwalt, auf politischem Parkett wie im Gerichtssaal. Mit seinen zwei Weggefährten war er nicht selten uneins, aber ihr Zusammenspiel war so exzellent, dass die staatlichen Ministerialen Silvius Magnago, Alfons Benedikter und Roland Riz kaum gewachsen waren. Dieses Trio war die Sammelpartei in Essenz. <BR \/><BR \/>Nicht minder beeindruckend war Riz' universitäre Laufbahn als Professor in Innsbruck, Modena, Padua und im Vatikan sowie dessen berufliche Karriere als Strafverteidiger.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-73020080_quote" \/><BR \/><BR \/>Seine Rhetorik in Verbindung mit seiner eleganten Erscheinung und den feinen Umgangsformen war vielen Vorbild.<BR \/><BR \/> Bei Debatten im italienischen Fernsehen hob Riz sich sprachlich wie inhaltlich sogar von italienischen Rednern ab.<BR \/><BR \/>Wenn ihn jemand ärgerte, fiel ihm dessen Name einfach nicht mehr ein; selbst im Streit ließ er es nicht an Eleganz missen. Südtirol hat einen seiner Besten verloren. Adieu, Professor Riz.<BR \/><BR \/> <a href="mailto:elmar.pichlerrolle@athesia.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">elmar.pichlerrolle@athesia.it<\/a><BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/tag\/Roland%20Riz" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Was Luis Durnwalder zum Tod von Roland Riz sagt, wie ihn Landeshauptmann Arno Kompatscher und die SVP würdigen, das lesen Sie hier.<\/a><\/b>