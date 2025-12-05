Heute ist Krampus-Tag – das weiß jedes Kind. Dass heute aber auch Tag des Ehrenamtes ist, dürften nur wenige auf dem Schirm haben. Umso mehr gebührt den Zehntausenden Freiwilligen in Südtirol ein großer Dank. <BR \/><BR \/>Aber wenn wir wollen, dass unsere Vereine auch künftig funktionieren, braucht es mehr als warme Worte. Es braucht ein Umfeld, in dem Menschen etwas bewirken können, statt sich durch Aktenordner zu kämpfen.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-72567441_quote" \/><BR \/><BR \/>Während Ehrenamtliche Leben retten, Kulturfeste stemmen, Jugendliche begleiten oder soziale Lücken schließen, wachsen hinter ihrem Rücken die Formulare wie lästige Pickel. <BR \/><BR \/>Ein Ehrenamt, das am eigenen Aufwand erstickt, ist alles – nur nicht ehrenvoll. Darum habe ich für den Nikolaus morgen nur einen Wunsch an die Politik: Legt euch für das Ehrenamt genauso ins Zeug wie für eure Gehälter. Oder für Südtirols Lehrpersonal. Beides ist wichtig, sehr sogar. <BR \/><BR \/>Doch ohne Politiker kämen wir wohl ein paar Wochen aus. Ohne Lehrer vermutlich auch. Aber ohne das Ehrenamt? Nicht einen einzigen Tag. <BR \/><BR \/> <a href="mailto:guenther.heidegger@athesia.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">guenther.heidegger@athesia.it<\/a>