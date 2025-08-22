Südtirols Grund-, Mittel- und Oberschullehrer haben allen Grund zur Freude. Zwar neigen sich auch für sie die Ferien langsam dem Ende zu. Dafür lachen vom Lohnzettel bald im Schnitt 385 Euro brutto mehr entgegen. Mit der Unterschrift unter den Kollektivvertrag für alle öffentlich Bediensteten kommen noch einmal elf Prozent an Inflationsausgleich obendrauf. <BR \/><BR \/>Davon kann man in anderen Sektoren nur träumen. Entsprechend hoch sind die Hoffnungen von Tausenden von Eltern im Lande, dass im anstehenden Schuljahr doch Schulausflüge und Klassenfahrten stattfinden. <BR \/><BR \/>Ganz anders die Situation im Gesundheitswesen: Dort könnten jetzt private Anbieter, die im Auftrag des Sanitätsbetriebes Leistungen durchführen, ihre Kittel an den Nagel hängen. Der Grund: Die von Rom vorgegebenen und von Bozen zwar leicht nachgebesserten Vergütungen sind so niedrig, dass es sich schlichtweg nicht mehr rechnet. <BR \/><BR \/>Eine Lösung muss dringend her. Schließlich ist die Sanität nicht minder relevant als die Schule. Ohne die beiden geht gar nix! <BR \/><BR \/> <a href="mailto:michael.eschgfaeller@athesia.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">michael.eschgfaeller@athesia.it<\/a><BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haben Sie einen Fehler entdeckt? Geben Sie uns bitte Bescheid. <\/a>