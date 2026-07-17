Ich Überetscher bin jetzt jedenfalls ein Burggräfler. Über Nacht geworden. Ungefragt. Und von Zweifeln gepeinigt, ob sie mich dort überhaupt wollen. Ich weiß nur, dass sich Südtirol jahrzehntelang gegen die politische Zerschlagung seines Südens gewehrt hat. Auch weil wir dies schon einmal hatten – in den dunkelsten Kapiteln unserer Geschichte. <BR \/><BR \/><BR \/><BR \/>Und nun? Nun werden plötzlich wieder Grenzen verschoben. Nicht aus Überzeugung, sondern weil es sich offenbar rechnet. Dieser Schacher zeigt einmal mehr, worum es inzwischen allzu oft geht: Längst nicht mehr um unsere Heimat oder um die Menschen hier. Es geht um Posten.<BR \/><BR \/> Um Macht. Und so wird das Verschieben auf dem politischen Schachbrett zur Königsdisziplin. Schachmatt sind am Ende solcher Spielchen allerdings meist nicht die Gegner...<BR \/><BR \/> <a href="mailto:guenther.heidegger@athesia.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">guenther.heidegger@athesia.it<\/a><BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/tag\/Kommentar" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Alle Kommentare und Analysen auf STOL finden Sie hier. <\/a><\/b>