Beobachtet wird auch, wie hoch die Wahlbeteiligung nach zuletzt sinkenden Zahlen ausfällt. Die Wahllokale sind am Sonntag bis 23 Uhr und am Montag von 7 bis 15 Uhr geöffnet. Im Anschluss beginnt die Auszählung der Stimmen. In Gemeinden mit mehr als 15.000 Einwohnern kommt es in zwei Wochen zu Stichwahlen, falls kein Kandidat die absolute Mehrheit erreicht.<h3>\r\nVenedig sucht Nachfolger von Bürgermeister Brugnaro<\/h3>Zu den größten Städten, in denen gewählt wird, zählen Venedig, Reggio Calabria, Salerno und Avellino. In Venedig bewerben sich acht Kandidaten um die Nachfolge des bisherigen Mitte-Rechts-Bürgermeisters Luigi Brugnaro. Insgesamt wurden 20 Listen für den Stadtrat und 72 für die Stadtbezirke eingereicht. Der Mitte-Rechts-Kandidat Simone Venturini wird von fünf Listen unterstützt, während der Mitte-Links-Bewerber Andrea Martella auf die Unterstützung von sieben Listen zählen kann.<BR \/><BR \/>Regierungschefin Meloni hat sich im Wahlkampf weitgehend im Hintergrund gehalten, während Vertreter der Opposition verstärkt präsent waren. Die Ministerpräsidentin ist nach einer Niederlage bei einem Referendum über ihre Justizreform Ende März politisch unter Druck geraten. Sie bleibt aber weiterhin fest im Sattel und rechnet damit, die fünfjährige Legislatur, die im September 2027 zu Ende geht, weiterzuführen.