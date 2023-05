Kommunalwahlen in Italien: Mitte-Rechts erfolgreich

Leichter Rückgang bei Wahlbeteiligung

In Treviso schaffte der Mitte-rechts-Kandidat Mario Conte mit 64 Prozent der Stimmen die Wahl beim ersten Wahldurchgang. In der einstigen linken Hochburg Ancona kommt es zu einer Stichwahl zwischen dem Favoriten, dem Bürgermeisterkandidaten aus den Mitte-rechts-Reihen Daniele Silvetti, und seiner Rivalin Ida Simonella.In Brescia ging die Mitte-links-Kandidatin Laura Castelletti als klare Siegerin hervor. Sie behauptete sich gegen den Mitte-rechts-Rivalen Fabio Rolfi. Seit 10 Jahren wird Brescia von einer Mitte-links-Verwaltung regiert, mit Castelletti wird der PD weiterhin die stärkste Gruppierung in der lombardischen Stadt bleiben. In Siena kommt es zu einer Stichwahl zwischen Frauen. Die PD-Kandidatin Anna Ferretti behauptete sich klar gegen die Mitte-rechts-Rivalin Nicoletta Fabio.Die Stichwahl in den Gemeinden mit mehr als 15.000 Einwohnern, in denen sich kein Bürgermeister beim ersten Wahlgang mit einer 50-Prozent-Mehrheit behauptete, ist für den 28. und 29. Mai angesetzt. Die endgültige Wahlbeteiligung der Kommunalwahlen lag bei 59 Prozent, was einem Rückgang von 2 entspricht. Bei den letzten Wahlen lag die Beteiligung bei 61 Prozent.Im Zuge der beiden Wahltage wurden 2 Personen in Qualiano in der Provinz Neapel angezeigt, weil sie den Wahlzettel in der Wahlkabine fotografiert haben. Der erste Fall betraf eine 62-jährige Frau: Die Carabinieri, die vom Verantwortlichen des Wahllokals alarmiert worden waren, beschlagnahmten das Mobiltelefon der Frau, die ein Foto von ihrem Wahlzettel gemacht hatte, aber durch das Geräusch des Handys entdeckt wurde. In einer anderen Schule, ebenfalls in Qualiano, verriet sich ein 59-jähriger Mann durch das Blitzlicht in der Wahlkabine.Weitere Urnengänge stehen schon sehr bald an an. Am 21. Mai wird in der Region Trentino-Südtirol und im Aostatal gewählt, eine Woche später – am 28. und 29. Mai – in Sardinien und Sizilien.