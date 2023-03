Abkommen besiegelt: Land hebt für Staat Steuern ein

Mit der Übernahme von Aufgaben der Agentur durch das Land erfolgt die Abwicklung für den Bürger schneller. Künftig fügen die Grundbuchämter bei der Zustellung von Verfügungen an die Südtiroler die Zahlungsaufforderung bei. Der monatelange Umweg über die Agentur fällt flach. So kommt auch das Land schneller zu seinem Anteil an den Abgaben von 90 Prozent.Gesprochen wurde auch schon über ein zweites Abkommen, das – wie berichtet – die Übersetzung der Formulare der Steueragenturen durch das Land vorsieht. „Damit werden alle Formulare – sei es in Papierform, sei es im Internet – schnell und korrekt auch in deutscher Sprache verfügbar sein“, so Kompatscher. Auch bei telefonischen Kontakten soll das vom Autonomiestatut garantierte Recht auf Gebrauch der Muttersprache im Umgang mit der öffentlichen Verwaltung besser als bisher umgesetzt werden.Bei Direktor Ruffini brachte er zudem die Personalsituation in der Landesdirektion Bozen im Lichte der aktuellen Stellenwettbewerbe auf Tapet. Weiteres Thema war eine Durchführungsbestimmung, die den Weg für den Übergang des Verwaltungspersonals der lokalen Finanz- und Steuerämter ans Land freimachen soll.