Kompatscher an Meloni: „Autonomie garantieren und entwickeln“

„In Rom sind wir berechenbar: Wir fordern die Achtung unserer in der Verfassung und international anerkannten Rechte.“ Dies sagte Landeshauptmann Arno Kompatscher in Bezug auf den Wahlsieg von Giorgia Meloni bei den Parlamentswahlen am Sonntag.