„Für mich ist es eine große Freude, dem Präsidenten Mattarella die besten Wünsche zu überbringen. Die Zeremonie ist eine schöne Tradition und zugleich eine Gelegenheit, viele Menschen zu treffen“, sagte Kompatscher.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1252434_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Besonders beeindruckt habe ihn die Rede des Staatsoberhaupts: „Sergio Mattarella hat angesichts wachsender Kriege und Gewalt dazu aufgerufen, sich nicht dem Chaos und dauerhaften Konflikten zu ergeben. Er erinnerte daran, dass Frieden und Zusammenarbeit immer möglich seien. Zudem betonte er die Werte der Demokratie – Meinungsfreiheit, Bürgerrechte, unabhängige Justiz, das Recht auf Gesundheit und Teilhabe. Diese Werte gilt es gemeinsam zu schützen und zu leben: Rechte, aber auch Pflichten – allen voran die Pflicht zur Teilnahme“, betonte der Landeshauptmann.<BR \/><BR \/>Vor der Ansprache von Präsident Mattarella hatten die Gäste die Rede des Senatspräsidenten Ignazio La Russa verfolgt.