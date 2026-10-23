Kompatscher betonte die Bedeutung verlässlicher Rahmenbedingungen: „Unsere Beschlüsse verbinden Ökologie, Ökonomie und Kultur. Für Südtirol ist entscheidend, dass die Berglandwirtschaft faire Rahmenbedingungen erhält, unsere Ressourcen geschützt werden und die Energiewende Versorgungssicherheit und Leistbarkeit gewährleistet.“<BR \/><BR \/>Mit einer Resolution fordert die ARGE ALP eine eigenständige, ausreichend finanzierte und langfristig verlässliche Agrarpolitik. Ausgleichszahlungen, Direktzahlungen und Förderungen für die Alm- und Alpwirtschaft sollen gesichert und an die Bewirtschaftungskosten angepasst werden. Weitere Ziele sind weniger Bürokratie, stärkere regionale Wertschöpfungsketten und bessere Perspektiven für Hofübernahmen.<BR \/><h3>\r\nEnergie und Wasser: Versorgungssicherheit stärken<\/h3>Die Mitgliedsregionen fordern den raschen Ausbau erneuerbarer Energien und zusätzlicher Speicherkapazitäten. Wasserkraft und Pumpspeicher sollen zur Energieunabhängigkeit Europas beitragen. Wichtig sind auch leistungsfähige Stromnetze und eine Wasserstoffinfrastruktur entlang eines Süd-Korridors.<BR \/><BR \/>„Die Alpenregionen stehen trotz unterschiedlicher Staatszugehörigkeit häufig vor ähnlichen Herausforderungen. Mit der ARGE ALP bündeln wir unsere Kräfte und entwickeln gemeinsame Lösungen für eine sichere, leistbare und nachhaltige Energiezukunft“, sagte Landeshauptmann Markus Wallner.<BR \/><BR \/>Eine weitere Resolution zielt auf die langfristige Sicherung der Wasserversorgung. Trinkwasser muss in hoher Qualität, ausreichender Menge und zu angemessenen Preisen verfügbar bleiben. Klimawandel, Trockenperioden und steigender Bewässerungsbedarf erfordern vorausschauende Planung und Investitionen.<BR \/><BR \/>Regierungsrat Marc Mächler betonte: „Der Klimawandel stellt die Wasserversorgung im Alpenraum vor wachsende Herausforderungen. Trinkwasser muss auch künftig in hoher Qualität, ausreichender Menge und zu angemessenen Preisen verfügbar bleiben. Dafür braucht es vorausschauende Planung und grenzüberschreitende Zusammenarbeit.“<BR \/><BR \/>Vorarlberg übergab zum Abschluss den Vorsitz der ARGE ALP an Bayern.