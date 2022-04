Kompatscher, der Interims-Super-Landesrat

Das ist der ehestmögliche Termin, fehlte – wie berichtet –, für eine frühere Einberufung doch die nötige Dringlichkeit. Einziger Tagesordnungspunkt ist die Umbildung der Landesregierung.Nötig wurde diese, nachdem Kompatscher Landesrat Thomas Widmann vor beinahe einem Monat erst zum Rücktritt aufgefordert und ihm dann die Agenden entzogen hat, dieser sich aber weigerte, zurückzutreten.Seit gestern liegt auch der Vorschlag von Kompatscher vor, wie seine neue, verkleinerte Landesregierung aussehen soll – vorübergehend zumindest. Denn während die bestehenden Landesräte alle ihre bisherigen Ressorts behalten, mutiert Kompatscher selbst zum vorläufigen Super-Landesrat. Laut seinem Vorschlag übernimmt er nämlich interimsmäßig alle 3 Ressorts von Widmann. Damit gehen neben dem Genossenschaftswesen und der digitalen Infrastruktur auch das Mammut-Ressort Gesundheit an den Landeshauptmann.Zumindest das Genossenschaftswesen und die digitale Infrastruktur könnte in einem zweiten Schritt an die Landesräte Arnold Schuler und Giuliano Vettorato gehen.Nach wie vor ungeklärt bleibt die Frage, wer in den kommenden eineinhalb Jahren das anspruchsvolle Ressort Sanität übernehmen soll. Für die Berufung eines Experten von außen bräuchten die Regierungsparteien kräftige Hilfe der Opposition. Diese hat aber bereits signalisiert, dass man keinesfalls einer solchen Lösung zustimmen werde. Und auch innerhalb der SVP scheint sich, neben fehlenden Kandidaten, die Lust in Grenzen halten, dieses schwierige Ressort zu übernehmen.Die derzeit wahrscheinlichste Variante: Die Sanität bleibt beim Landeshauptmann und Sanitätsgeneraldirektor Florian Zerzer werde als eine Art Schattenlandesrat fungieren, heißt es aus den Reihen der SVP, aber auch von der Opposition.Zunächst aber muss Kompatschers Vorschlag im Landtag erst einmal die Mehrheit erhalten. Dass das nächsten Freitag auch auf Anhieb klappt, darauf sollen die SVPler morgen in einer Sondersitzung der Fraktion auf Linie gebracht werden.Alle Berichte zur Abhör-Affäre lesen Sie hier