Die klarsten Worte kamen dabei noch von Ehrengast Landeshauptmann Arno Kompatscher, der zugab, es brauche mehr Fairness und Gerechtigkeit in der Gesellschaft, „sonst folgen die Menschen den Populisten; nicht aus Dummheit, sondern aus Zorn.“<BR \/><BR \/>Man hätte bei der Versammlung am Samstag im Nalser Haus der Vereine meinen können, der Vorsitzende der Sozialen Mitte heiße Arno Kompatscher. Sprach der Landeshauptmann doch davon, dass sich global und auch in Europa gerade nicht die öko-soziale Marktwirtschaft durchsetze, sondern eine neoliberale, die Raubbau betreibe und an den sozialen Standards schraube. <BR \/><BR \/>Die Folge: Bei Wahlen gingen die Stimmen zunehmend an die politischen Ränder. „Die Menschen spüren, dass etwas verrutscht ist“, sagt er. Wenn große Tech-Konzerne keine Steuern zahlten und Betriebe ihre Produktion ins billigere Ausland verlagerten, stimme etwas nicht. <BR \/><BR \/>Auch die jüngste Säuberungsaktion unter Bozner Brücken zeige das Problem: „Von 29 Obdachlosen hatten 26 einen unbefristeten Arbeitsvertrag. Wenn diese Leute unter der Brücke schlafen müssen, dann ist etwas schiefgelaufen.“ <BR \/><BR \/>Er mahnte: „Wir haben unseren Bürgern eine gerechte Gesellschaft versprochen und das müssen wir einhalten, sonst gehen uns die Menschen nicht mehr mit.“ Als konkrete Antworten der Landesregierung nannte er u. a. eine Anhebung von Familiengeld und Kindergeld sowie die jüngste Einführung des Modells des gemeinnützigen Wohnbaus. <BR \/><BR \/>Der kommende Haushalt setze bewusst einen sozialen Schwerpunkt, um die Bürger, die unter dem Kaufkraftverlust litten, finanziell zu entlasten. „Die Menschen müssen wieder das Gefühl bekommen, es geht fair und gerecht zu, sonst folgen sie den Populisten, nicht aus Dummheit, sondern aus Zorn.“<BR \/><BR \/>Auch Obmann Dieter Steger hatte in seinem Beitrag das „Gefühl der Ungerechtigkeit“ angesprochen, das sich Bahn breche – und wogegen man angehen müsse. Die Soziale Mitte nannte er das „soziale Gewissen der SVP“ und forderte diese auf, Vorschläge und Lösungsansätze zu präsentieren. Es gelte klar anzusprechen, „wo wir besser werden müssen“. Dafür brauche die Partei eine starke Soziale Mitte.<BR \/><BR \/>Die hörte es – und schwieg. Vorsitzende Gabriele Morandell übernahm lediglich die Moderation einer Diskussionsrunde, die allerdings nicht diskutierte. Den Ball der Parteispitze nahm sie nicht auf. <BR \/><BR \/>Auch gab es keine Aufforderung ans (Mitglieder-)Publikum, Fragen zu stellen. Robert Kaserer (siehe unten) meldete sich dennoch mahnend zu Wort, andere folgten seinem Beispiel. Und forderten u.a. von den – anwesenden – Landesrätinnen der Sozialen Mitte Rosmarie Pamer und Magdalena Amhof, sich lauter und vehementer für soziale Anliegen einzusetzen. <BR \/><BR \/><BR \/><b>Das brauchen Familien: <BR \/><BR \/>„Mehr Geld, mehr Zeit und leistbares Wohnen<\/b>“<BR \/><BR \/>Gut vorbereitet auf die „Diskussionsrunde“ hatte sich Christa Ladurner von der Familienallianz: Sie hätte gleich mehrere sehr konkrete Antworten liefern wollen auf die Frage „Was braucht Familie der Zukunft“. Gelegenheit dazu gab es kaum. Folgende Forderungen und Vorschläge hätte siegerne gemacht: Die Geldleistungen des Landes von nun an regelmäßig und jährlich an die Inflation anpassen, eine Aufstockung der Gelder der Region für die Anpassung der Renten, die für Erziehungs- und Pflegezeiten eingezahlt werden können, für mehr leistbaren Wohnraum die GIS auf vermietete Wohnungen deutlich absenken, die Löhne in Sektoren wie beispielsweise der Reinigung und anderen Niedriglohnbereichen erhöhen (hier sind die Gewerkschaften gefragt). Und sie sieht die Notwendigkeit, massiv in Kindergarten und Schule zu investieren: „Ziel muss es sein, das Angebot auszuweiten.“ Und nicht zuletzt brauche Familie mehr Zeit.<BR \/><BR \/><b>Reaktionen nach der Versammlung<\/b><BR \/><BR \/><BR \/>Eher unzufrieden mit der Versammlung zeigte sich am Samstag Gewerkschafter Hans Joachim Dalsass. Es habe weder eine Diskussion stattgefunden, noch habe es Aufträge an die politische Führung der Partei gegeben. Und noch etwas hat den ASGBler enttäuscht: „Die Soziale Mitte ist ein überaus wichtiger Teil der SVP. Ich empfinde es als geringe Wertschätzung seitens des Parteiobmanns, wenn er sich nicht die Zeit nimmt, bei der Vollversammlung der Sozialen Mitte bis zum Schluss dabei zu sein. Das ist für die Stärkung der sozialen Politik in der Partei in keiner Weise förderlich.“<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/>Der ehemalige Direktor der Bildungsförderung, Universität und Forschung in der Landesverwaltung, Günther Andergassen, sieht einen Kurswechsel in seiner Partei. Dass der kommende Haushalt, wie von Landeshauptmann Arno Kompatscher angekündigt, ein „sozialer“ werden soll, sei „ganz, ganz wichtig“. Das jüngste Beispiel aus Deutschland zeige, was als Konsequenz andernfalls drohe. „Das Erstarken der AfD ist eine Reaktion auf die bisherige Politik. Und die hat auch bei uns lange Zeit keine Antworten auf die echten Probleme der Gesellschaft gegeben“, sagt er. Es sei Zeit, das zu ändern.<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/>Der ehemalige Vinschger Landtagsabgeordnete Robert Kaserer gilt als Urgestein des sozialen Flügels in der SVP, und er machte seinem Ärger noch während der Versammlung Luft und forderte u. a. eine Stärkung des sozialen Flügels – auch in administrativer Hinsicht. Landwirte, Handwerker, Unternehmer, Touristiker – sie alle hätten ihre Verbände im Rücken: „Und wir, was haben wir? Die Arbeitnehmer sind ein wesentlicher Teil der Südtiroler Bevölkerung. Wenn wir uns als Partei nicht stärker für ihre Belange einsetzen, dann werden wir die Folgen davon bei den nächsten Wahlen zur Kenntnis nehmen müssen“, meinte er.