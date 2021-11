Kompatscher: Einschränkungen nur für Ungeimpfte

„Seit Wochen fordern wir die Regierung auf, zu handeln und uns auf lokaler Ebene zu erlauben, Maßnahmen zu ergreifen, damit sich die Pandemie nicht weiter ausbreitet. Die 4. Welle kommt vom Norden, aus den Ländern mit kälterem Klima, bei dem sich die Menschen in Innenräumen aufhalten. Uns hat diese Welle als erste getroffen und auch das muss gesagt werden: Weil wir eine niedrige Impfrate haben und undiszipliniert waren“, erklärt Arno Kompatscher im Interview.Der Landeshauptmann betont: „In der Regionenkonferenz wird nun eine Linie verfolgt, die mehr oder weniger von allen, unabhängig von deren Parteizugehörigkeit, mitgetragen wird. Präsident Fedriga hat einen klaren Auftrag erhalten, der lautet, dass wir nicht tatenlos zusehen können, wie sich die Lage verschlechtert.“Zu den Forderungen an die Regierung sagte er: „Es braucht die dritte Dosis für alle und den Verwaltern soll die Möglichkeit gegeben werden, restriktive Maßnahmen zu ergreifen, wie die Einführung der Maskenpflicht im Freien, noch bevor die gelbe Zone oder neue Lockdowns ausgerufen werden. Zudem soll klargestellt werden, dass Einschränkungen nicht die Geimpften betreffen.“Zum Thema Impfungen äußert sich Kompatscher enttäuscht über die Situation in Südtirol: „Wir sind es nicht gewohnt, als Schlusslicht da zu stehen, was sehr enttäuschend ist. Aber die große Mehrheit ist geimpft. Im deutschen Sprachraum besteht seit jeher mehr Skepsis zu Impfungen. Den Tirolern sagt man nach, dass sie stur sind und ungern Befehle befolgen. Selbst Andreas Hofer war gegen Impfstoffe die von den Besatzungsmächten eingeführt wurden. Wir tun alles, was wir können, um die Bürger zu überzeugen und bieten einen niederschwelligen Zugang zum Impfstoff über Apotheken und Hausärzte an.“

ansa/stol