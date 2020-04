Kompatscher: „Es gibt keinen Freibrief zum Spazierengehen“

Zu Beginn der virtuellen Medienkonferenz ist der Landeshauptmann auf die aktuellen Zahlen vom Freitag eingegangen. Dazu bemerkte Kompatscher, dass am Freitag weniger Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen behandelt werden als am Donnerstag, das sei eine positive Nachricht.Was die Verordnung vom Donnerstag betrifft, wonach Eltern mit ihren Kindern spazieren gehen dürfen, sei diese von einigen als Freibrief zum Rausgehen interpretiert worden, so Kompatscher. „Das stimmt nicht. Weiterhin gelten die Ausgangsbeschränkungen, einzig zusammenlebende Eltern dürfen kleine Kinder ins Freie begleiten. Dabei gilt: Immer mit Mund-Nasen-Schutz sowie Abstand zu anderen Personen halten.“ Das sei laut Kompatscher auch keine Lockerung, sondern eine Verschärfung, „denn wir haben das Tragen von Mundschutz (auch Tuch oder Schal) zur Bürgerpflicht erklärt“.Den Vorwurf, die Verordnungen seien schwammig formuliert, entkräftigte Kompatscher mit dem Verweis auf den Hausverstand. „Nicht für jeden Einzelfall kann man eine Sonderregelung erlassen. Dann würde jede Verordnung über 1000 Seiten lang. Der oberste Grundsatz lautet zuhause bleiben und die Wohnung nur dann verlassen, wenn es sich nicht vermeiden lässt“.Zivilschutz-Landesrat Arnold Schuler dankte zu Beginn seiner Stellungnahme den Einsatzkräften, die derzeit rund um die Uhr ihren Dienst garantieren.Auch sei die Situation in den Flüchtlingsheimen prekär, so Schuler. 120 Flüchtlinge mussten in neue Strukturen verlegt werden, da sie sich in Quarantäne befinden. Auch bei den Obdachlosen musste eine Lösung gefunden werden: „Jetzt werden in der Messe Bozen die Voraussetzungen geschaffen, die Obdachlosen dort unterzubringen. Immer unter Einhaltung der Coronavirus-Vorschriften. Nächste Woche sollten die Messehallen die ersten Obdachlosen aufnehmen können.“ Schuler hofft, dass dieses Angebot auch angenommen wird.Die Grüne Nummer des Zivilschutzes verzeichnete bis zu 1200 Anrufe pro Tag, inzwischen sind es 200 täglich.Im Bereich Logistik läuft laut dem Landesrat alles in geregelten Bahnen, der Pandemie-Plan würde eingehalten. Auch insgesamt 3574 Freiwillige standen bislang im Einsatz, um z.B. Material und Ausrüstung an die verschiedenen Empfänger (Rettungsorganisationen, Patiententransport, Lebensmittelpakete) zu verteilen.Bei den Journalistenfragen ging es vor allem um das Thema der Ausgangssperren. Dabei betonte Kompatscher erneut, dass es keine Lockerung gibt. „Wenn Eltern mit kleinen Kindern in einer Wohnung leben, dann sollen sie auch gemeinsam kurz an die frische Luft gehen dürfen“, so der Landeshauptmann: „Warum das als Lockerung der Ausgangsbestimmungen verstanden wurde, verwundert mich“.Das widerlegt laut Kompatscher auch Mutmaßungen, wonach Südtirol ein Pilotprojekt für Phase 2 (Lockerung der Maßnahmen) sein könnte. Allerdings: Um 19 Uhr hat der Landeshauptmann eine Videokonferenz mit Premier Giuseppe Conte, da will Kompatscher einen Vorschlag für unterschiedliche Regeln unterbreiten, je nach Situation in der jeweiligen Region. „Sollten wir eine dauerhafte Entspannung der Krise feststellen, dann könnte in einigen Wochen z.B. das Arbeiten wieder erlaubt sein.“Auch sei Südtirol bzw. Italien kein Polizeistaat. „Es geht um den Schutz der Gesundheit“, so Kompatscher.

