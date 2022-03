Kompatscher fährt nach Wien: Verfassungsgericht höhlt „tendenziell Kompetenzen aus“

Im Mittelpunkt der Gespräche steht laut ANSA die Teilnahme österreichischer Politiker an den Veranstaltungen zum 50. Jahrestag des Südtiroler Autonomiestatuts und zum 30. Jahrestag der Streitbeilegungserklärung vor der UNO.Diese Jubiläen, zitiert die ANSA Kompatscher, „sind eine Gelegenheit, zu würdigen, was funktioniert hat, aber auch über Entwicklungen in die entgegengesetzte Richtung zu sprechen“. Insbesondere denke er dabei an die Folgen der italienischen Verfassungsreform von 2001, durch die „problematische Situationen entstanden sind – vor allem durch Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofes, die tendenziell unsere Kompetenzen aushöhlen, weil sie dem Gesamtstaat eine Art übergreifende Generalkompetenz zusprechen“. „Auch darüber werden wir in Wien sprechen“, so Kompatscher.