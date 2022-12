Kompatscher hat entschieden: Er tritt 2023 wieder an

„Haben uns letzthin häufig selbst geschadet“

„Eingeschlagenen Weg fortsetzen“

Viel wurde geschrieben, viel spekuliert, doch nun – nach Wochen des Wartens und Verschiebens – hat er am heutigen Freitag entschieden: Arno Kompatscher wird sich bei den Landtagswahlen im kommenden Jahr wieder als SVP-Spitzenvertreter der Wahl stellen – das wäre dann seine dritte Legislaturperiode.Mitgeteilt hat er seine Entscheidung in einem Brief an die SVP-Ortsobleute am Freitagabend.„Die Arbeitsweise in unserer Fraktion, mit der wir uns letzthin häufig selbst geschadet haben, hat mich veranlasst, mit dem Parteiobmann erneut meinen Standpunkt bezüglich meiner Wiederkandidatur zu erörtern“, schreibt Kompatscher in dem Brief.„Wir sind schließlich übereingekommen, die Klausurtagung auf den 17. Dezember zu verschieben, um eine bestmögliche Vorbereitung der notwendigen Entscheidungen gewährleisten zu können.“Die Unterstützung und Wertschätzung der SVP-Funktionäre hätten ihn aber darin bestärkt, „den eingeschlagenen Weg fortzusetzen und mich noch einmal für die Nominierung als Spitzenkandidatder Südtiroler Volkspartei zu bewerben“, schreibt Kompatscher.