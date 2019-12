Kompatscher: „Kein negatives Jahr - große Zuversicht im Land“

In seinem Gespräch vor den Medienvertretern hat Kompatscher aufgelistet was ihn im ausklingenden Jahr positiv gestimmt und was ihn geärgert hat. Dabei hat er seine Genugtuung über den Besuch der Staatsoberhäupter Mattarella und van der Bellen ausgesprochen, die in Südtirol den Faschismus und Nazismus verdammt und Zeichen gesetzt haben. Mögen diese Aussagen als „Wegweiser für Rom und Brüssel“ dienen, so Kompatscher.





Mit großer Zufriedenheit habe Kompatscher auch die Ergebnisse der Europawahl aufgenommen, aus welchen - trotz der Befürchtung eines Siegs der Populisten und Nationalisten - dann doch die moderaten und für Europa gesinnten Kräfte hervorgegangen sind. Verärgert sei Kompatscher über das „fehlende Verständnis für die Belange der Autonomie in Rom. Vor allem mit manchen Ministerien, die von Leute der 5SB besetzt waren, gab es Diskussionen, die man kaum mehr für möglich gehalten hat“. So zum Beispiel über die Gleichstellung der Deutschen und der Italienischen Sprache.Aufgeregt haben ihn auch die „Fake News in einigen TV-Sendungen“, in welchen Chronisten sich über Ausgaben des Landes geäußert hätte, wohl wissend, dass es nicht so sei, weil das Land alle Spesen für das eigene Land selbst trägt und darüber hinaus auch anderes finanziert, so Kompatscher. Auch über die noch nicht zustande gekommene Konzession der A22 zeigte sich der Landeshauptmann empört. Genauso wie über die Stadtbevölkerung, die in der Wolfsdebatte sich von Emotionen treiben lasse und den Rat der Fachleute nicht befolge, denn Wölfe seien nun einmal nicht mehr vom Aussterben bedroht.Zudem ärgere es ihn weiterhin im Stau zu stehen und doch sei viel getan worden, die öffentlichen Verkehrsmittel zu stärken. Viele Leute steigen aber nicht auf die Öffis um und auch die Online-Kauf-Möglichkeit trage dazu bei, den Verkehr zu verstärken. Zuversichtlich stimme Kompatscher die Tatsache, dass die Jugend bewiesen habe, sich im Ehrenamt, sozial und politisch zu engagieren, und nicht nur durch die Fridays for future. Ebenso erfreut sei Kompatscher auch über die Tatsache, dass in der Wirtschaft ein Umdenken stattgefunden habe, in Richtung Nachhaltigkeit und Schonung der Ressourcen.

