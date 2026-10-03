Bei einer offenen Frage können 71 Prozent der Befragten spontan keinen Namen nennen. Am häufigsten wird Soziallandesrätin Rosmarie Pamer (SVP) genannt: 5,7 Prozent sehen sie als mögliche Nachfolgerin. <BR \/><BR \/>Es folgen Sven Knoll (Süd-Tiroler Freiheit) mit 3,3 sowie Daniel Alfreider (SVP) mit 2,3 Prozent. Bei einer zweiten Frage wurden zehn SVP-Politiker vorgegeben. Auch hier liegt Pamer vorne: 32 Prozent halten sie für „sehr gut geeignet“. <BR \/><BR \/>Knapp dahinter folgen Alfreider mit 31, Herbert Dorfmann mit 30 und Meinhard Durnwalder mit 29 Prozent. Eine klare Zustimmung gibt es für keinen der zehn Kandidaten. Auffällig ist zudem, dass Dorfmann, Durnwalder und SVP-Obmann Dieter Steger spontan kaum genannt werden, bei vorgegebenem Namen aber deutlich besser abschneiden. <BR \/><BR \/> Bei den SVP-Wählern liegt Pamer mit 56 Prozent deutlich vorne, bei den Ladinern Alfreider mit 64 Prozent. Insgesamt zeigt die Umfrage damit vor allem eines: Zwei Jahre vor der Wahl ist die Nachfolgefrage nach wie vor weitgehend offen.