Kompatscher: „Regeln des Landesgesetzes reichen“

Landeshauptmann Kompatscher bestätigte, dass in Südtirol weiterhin das Landesgesetz gelte und die entsprechenden Verordnungen des Landeshauptmannes. Damit will die Landesregierung die verschärften Maßnahmen, die die italienische Regierung am Dienstag per Dekret beschlossen hatte, nicht übernehmen.Wie Gesundheitslandesrat Thomas Widmann erklärte, sei die Corona-Lage in Südtirol weiterhin unter Kontrolle, trotz der steigenden Anzahl an Krankenhauspatienten und an Neuinfektionen. Fast alle eingelieferten Patienten und die 3 Fälle in der Intensivstation seien auf einen einzigen Herd in Sexten zurückzuführen. Im restlichen Land liege die Anzahl der Fälle im Durchschnitt.Kompatscher betonte bei der Pressekonferenz, dass fast alle Probleme auf Feste oder Treffen zurückzuführen seien und dass sich beispielsweise im Transportwesen keine Neuinfektionen ergeben hätten. Laut Kompatscher „braucht es keine neue Verbote, die bestehenden Regeln sind aber einzuhalten“.Der Landeshauptmann betonte, dass er bemerkt habe, dass die Bürger vermehrt die Schutzmaske tragen und appellierte daran, sich weiter an die Abstands- und Hygienevorschriften zu halten. „Wenn die Bevölkerung nicht mitarbeitet, haben wir keine Chance“, so Kompatscher.Um das Infektionsgeschehen weiter unter Kontrolle zu behalten, will das Land nun noch schärfer kontrollieren. Die Einhaltung der Regeln müsse gesichert sein, sagte Kompatscher.

ansa/pho