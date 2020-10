Kompatscher revidiert seine Falschmeldung: Lebensmittelgeschäfte am Samstag geöffnet

Im Rahmen der live auf der Seite des Landes Südtirol übertragenen Pressekonferenz am Freitag stellte Landesrat Thomas Widmann die aktuellen Zahlen der Covid-Situation im Land vor, Landeshauptmann Arno Kompatscher hingegen die neuen Maßnahmen, die ab morgigen Samstag greifen.Vor laufender Kamera erklärte der Landeshauptmann, die Lebensmittelgeschäfte müssten am Wochenende, also Samstag und Sonntag, geschlossen bleiben. Anschließend bestätigte er diese Aussage auch auf italienischer Sprache.Erst wenig später wurde klar, dass es sich hierbei um eine falsche Aussage handelt: Sowohl der Lebensmittel- als auch der Detailhandel hat samstags geöffnet, Sonntags hingegen bleiben die Läden zu.

