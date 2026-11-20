Die Südtiroler Freiheit behauptet, Landeshauptmann Arno Kompatscher hätte erklärt, „dass bei einem Nein zum Alperia-Projekt eine EU-weite Ausschreibung erfolgen könnte.“ Das stimme so nicht, heißt es aus dem Büro des Landeshauptmanns. <BR \/><BR \/>Tatsache sei, dass die Ultner Volksabstimmung über den Bau eines Pumpspeicherwerkes gemäß den geltenden Gesetzen nicht rechtlich bindend ist, so Kompatscher. „Trotzdem hat die Südtiroler Landesregierung offiziell und formell erklärt, dass sie sich an das Ergebnis des Referendums auf jeden Fall halten wird. Das bedeutet, dass im Falle eines Nein seitens der Ultner Bevölkerung das Alperia-Projekt zur Errichtung eines Pumpspeicherkraftwerkes nicht realisiert wird.“<BR \/><BR \/>Tatsache sei aber auch, dass diese freiwillige Akzeptanz des Ultner Abstimmungsergebnisses seitens der Landesregierung und Alperia für andere Energieunternehmen in Italien und Europa keine Auswirkung hat, betont der Landeshauptmann. „Laut geltendem europäischen und staatlichen Recht kann mit der Ultner Volksabstimmung nicht verhindert werden, dass andere Bewerber nach Maßgabe der geltenden Rechtsvorschriften ein Projekt zur Errichtung eines Pumpspeicherkraftwerkes einreichen und die Einleitung des gesetzlich vorgesehenen Genehmigungsverfahrens beantragen.“<BR \/><BR \/>So laute laut Landeshauptmann Arno Kompatscher die nachweislich korrekte Information, die auch bei den Bürgerversammlungen im Ultental gegeben worden ist. Von einer „europäischen Ausschreibung“ sei nie die Rede gewesen. <BR \/><BR \/>Das „Verbreiten von Falschmeldungen seitens der STF“ im Vorfeld der Ultner Volksabstimmung sei laut Kompatscher aufs Schärfste zu verurteilen, weil es der korrekten Information und der demokratischen Meinungsbildung schadet, wenn durch die Verbreitung solcher Unwahrheiten Verwirrung gestiftet und Stimmung gemacht werde.