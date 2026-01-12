Kompatscher sprach der Familie von Roland Riz im Namen der gesamten Landesregierung und der Bevölkerung Südtirols sein aufrichtiges Beileid aus.<BR \/><BR \/>Im Filmportrait „Unter Bäumen“, das seine Tochter Veronika im Jahr 2023 gestaltet hat, sagte Riz über sein politisches Engagement: „Politik betreiben heißt, die Realität mit klaren Augen anschauen. Für die Autonomie mussten wir streiten – für die Autonomie müssen wir auch heute noch streiten, vergesst das nie!“ <BR \/><BR \/>Riz war davon überzeugt, dass der Weg der Autonomie der richtige gewesen sei: „30 Jahre Autonomiekampf – das war eine lange Zeit. Aber wir haben eine Autonomie aufgebaut, die sich sehen lassen kann. Die Menschen merken es nicht, aber ich merke es: weil ich sehe, wie es sich entwickelt hat. Wir haben alle gerungen, damit die Situation besser wird. Ich kann mir nicht erlauben, enttäuscht zu sein. Der Weg, den wir gewählt haben, war richtig – davon bin ich auch heute noch, als alter Mann, überzeugt.“<h3>\r\nUnterberger: „Über viele Jahre eine der maßgeblichsten, bekanntesten und angesehensten Persönlichkeiten der SVP“<\/h3>„Im Namen der Senatoren der Autonomie-Gruppe spreche ich den Angehörigen von Roland Riz mein tief empfundenes Beileid sowie meine große Anteilnahme aus“, schreibt die Präsidentin der Autonomie-Gruppe im Senat, Julia Unterberger, in einer Aussendung. <BR \/><BR \/>„Roland Riz war über viele Jahre hinweg eine der maßgeblichsten, bekanntesten und angesehensten Persönlichkeiten der SVP. Universitätsprofessor, Vizebürgermeister von Bozen, sechsmal zum Abgeordneten und dreimal zum Senator gewählt, Parteisekretär in den Jahren 1991 bis 1992, war er ein wichtiger Bezugspunkt für das politische und institutionelle Leben unseres Landes. Mit seinem Tod geht ein bedeutendes Stück unserer Geschichte verloren.“