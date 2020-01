Kompatscher und Widmann treffen Ministerpräsident Conte

Dies hat der Landeshauptmann am Dienstag in der Pressekonferenz nach der Sitzung der Landesregierung angekündigt: „Somit setzen wir - nach dem Besuch von Minister Francesco Boccia am vergangenen Samstag in Bozen - unsere direkten Gespräche mit der italienischen Regierung fort“, erklärte Kompatscher.





Die Themenliste für das Gespräch ist lang. Im Mittelpunkt steht der Schutz und Ausbau der Autonomie bis zu den aktuellen Fragen im Gesundheitswesen wie die Verlängerung der Vertragsdauer für die mit befristeten Verträgen angestellen Ärzte oder die Sprachkenntnis als Voraussetzung für die Einschreibung in die Berufskammern.

