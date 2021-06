Kompatscher: „Wollen die Impfmotivation neu ankurbeln“

Nach kleineren Startschwierigkeiten ist die Impfkampagne in Südtirol in den vergangenen Wochen gut vorangeschritten. Inzwischen ist aber eine starker Rückgang bei den Erstimpfungen zu verzeichnen.„Wir führen das darauf zurück, dass es eine Gruppe gibt, die die Impfung prinzipiell ablehnt. Eine deutlich größere Gruppe aber verhält sich abwartend, weil es aktuell wenige Neuansteckungen gibt und sich die Situation in den Krankenhäusern entspannt hat. Solche Überlegungen gehen leider völlig in die falsche Richtung: Wenn wir erst im Herbst eine Impfquote erreichen, die eine annähernde Herdenimmunität gewährleistet, könnte es bereits zu spät sein. Erneute Einschränkungen könnten dann notwendig werden, die Krankenhäuser erneut unter Druck geraten“, so der Landeshauptmann.Hier will die Landesregierung nun gegensteuern: Das Impfangebot wird weiterhin aufrecht gehalten, möglichst niederschwellig ablaufen und Zögerliche sollen durch Überzeugungsarbeit für die Impfung gewonnen werden. „Es wäre traurig, wenn wir die Instrumente, die uns die Wissenschaft zur Verfügung stellt, nicht nutzen und dann im Herbst wieder dort landen, wo wir schon im letzten Herbst waren“, so Kompatscher auf der Pressekonferenz.Außerdem hat die Landesregierung am Dienstag die Handhabung des europäischen Coronapasses beschlossen: So soll die Teilnahme an Festen und Chor- und Musikproben daran gekoppelt sein, dass dieser Nachweis über eine Impfung gegen Covid-19, Genesung oder einen negativen PCR- oder Antigentest vorgezeigt wird.Auch die Nutzung von öffentlichen Hallenbädern, Wellnessbereichen Sport- und Turnhallen und Umkleiden darf nur mit dem Nachweis erfolgen.Außerdem muss der Coronapass beim Besuch von Theater, Kino und Konzerthäusern (wenn die Auslastung über 50 Prozent liegt) vorgezeigt werden.Für die Übernachtung in gemeinschaftlichen Schlafräumen auf Schutzhütten wird der Coronapass ebenfalls benötigt – für Kinder ab 12 Jahren. Als Alternative für 12- bis 18-Jährige kann auch vor Ort ein Nasenflügeltest gemacht werden.Zielsetzung der Regelung ist es laut Kompatscher Veranstaltern und Betreibern solcher Einrichtungen sowie den teilnehmenden Menschen mehr Sicherheit zugegeben und Coronahotspots zu vermeiden.„Es wird notwendig sein Zugangskontrollen durchzuführen: Teilnahme bzw. Eintritt nur mit dem Nachweis. Die Veranstalter haben die Pflicht aber auch das Recht den Nachweis zu verlangen, hier gibt es eine rechtliche Grundlage“, so Kompatscher.

