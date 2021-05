Kompatscher zu Corona-Pass: „Wir halten an unserer Strategie fest“

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Auf der wöchentlichen Pressekonferenz der Landesregierung legte Kompatscher noch einmal dar, wie die Südtiroler Corona-Strategie aussieht und warum man daran festhalten wolle: Mehr Freiheiten und Öffnungsschritte durch Impfkampagne, Tests und den Südtiroler Corona-Pass.Zum einen sei es schwer begründbar für vollständig geimpfte Personen weiterhin Einschränkungen der Freiheit, wie etwa die nächtliche Ausgangssperre, zu verfügen. Durch die Impfung werde das Gesundheitsrisiko minimiert, somit sei es unumgänglich, dass es mehr Freiheiten für Geimpfte gebe, so der Landeshauptmann.Zum anderen wies Kompatscher auf das Problem der Diskriminierung hin: „Noch ist es nicht möglich allen Bürgern ein Impfangebot zu machen, also gibt es die Alternative 'testen'.“ Durch die Impfung, einen negativen Test oder eine überstandene Coronainfektion, werde das Ansteckungsrisiko minimiert und damit Öffnungsschritte möglich.Der Südtiroler Corona-Pass, mit dem Zutritt zu Fitnessstudios, Kinos oder Restaurantbesuche in Innenräumen möglich sind, funktioniert mit einem sogenannten QR-Code. Mit dem Handy kann jeder den QR-Code nach einem Covid-Test einscannen. Wie genau er funktioniert wird im Video gezeigt.Wie berichtet, wird es eine EU-kompatible Lösung allerdings erst frühestens Ende Mai geben. Derzeit können noch nicht alle Daten in das digitale System eingespeist werden. Durch das viele Testen könnten außerdem Infektionsketten frühzeitig durchbrochen und ein erneuter Anstieg der Coronafälle in Südtirol verhindert werden.„Dies sind die Gründe, warum wir an unserer Strategie mit dem Südtiroler CoronaPass festhalten. Auch in der EU und in Italien wird eine ähnliche Strategie angepeilt“, erklärte Kompatscher. Bei einem Treffen mit Regierungsvertretern in Rom sei der Südtiroler Weg gelobt worden. „Südtirol geht in die richtige Stoßrichtung und auch auf italienweiter Ebene soll es eine ähnliche Lösung geben.“ Im Moment laufen Ermittlungen der italienischen Datenschutzbehörde zum Südtiroler CoronaPass. Dazu erklärte der Landeshauptmann: „Selbstverständlich ist es richtig, dass die Datenschutzbehörde dafür Sorge trägt, dass mit den persönlichen Daten der Bürger korrekt umgegangen wird und dass es keine Sicherheitsbedenken gibt.“ Das Land Südtirol will in den kommenden 10 Tagen der Behörde Rede und Antwort stehen und gegebenenfalls auch Nachbesserungen beim Corona-Pass vornehmen. An einer reinen Formalität dürfe der Südtiroler Corona-Pass aber nicht scheitern.Inzwischen gibt es in Südtirol bereits seit einigen Wochen verschiedene Öffnungsschritte. Die aktuellen Infektionszahlen zeigen laut Kompatscher, dass der Südtiroler Weg funktioniert.An dem Projekt Südtiroler CoronaPass werde ständig weiter gearbeitet: Schon bald soll der digitale Code auch für Geimpfte und Genesene verfügbar sein. Die Zertifikate in Papierform sind und bleiben aber weiterhin gültig.

pho