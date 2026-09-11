„Bevor jemand die Opferrolle einnimmt, möchte ich das Prinzip der Meinungs- und Versammlungsfreiheit bekräftigen. Beide sind durch unsere antifaschistische Verfassung garantiert“ sagte Landeshauptmann Arno Kompatscher mit Blick auf die für Samstag in Tramin geplante Veranstaltung der Süd-Tiroler Freiheit mit dem AfD-Jugendpolitiker Jean-Pascal Hohm. <BR \/><BR \/>Gleichzeitig sei es „wirklich befremdlich, dass die Süd-Tiroler Freiheit Hohm, den alles andere als gemäßigten Vorsitzenden der AfD-Jugendorganisation, eingeladen habe“ und dass auch CasaPound seine Anhänger zur Teilnahme an der Veranstaltung aufrufe. <BR \/><BR \/>„Dass sich die deutsche und die italienische nationalistische Rechte auf Einladung der Süd-Tiroler Freiheit treffen, um über die Zukunft Südtirols zu sprechen, erinnert an eine sehr, sehr dunkle Zeit, in der Nationalsozialisten und Faschisten eine Vereinbarung über die Zukunft Südtirols getroffen haben“, sagte Kompatscher gegenüber der Nachrichtenagentur Ansa.<BR \/><BR \/>Angesichts der Geschichte Südtirols falle es ihm „wirklich schwer zu verstehen“, wie die Süd-Tiroler Freiheit, die einst für die „Heimat“ gestanden habe, „in diese Sackgasse geraten konnte“. „Patriotismus ist absolut legitim, hat aber nichts mit diesem Treffen extremer Nationalisten auf Einladung von Südtirolern zu tun. Für mich ist dies unverständlich“, schloss der Landeshauptmann.