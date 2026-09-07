„Wir wissen, dass die Menschen, die Bürgerinnen und Bürger – und das betrifft ganz Europa – besorgt darüber sind, wie sich die Dinge entwickeln: der demografische Wandel, der Klimawandel und nicht nur das. Es geht um die großen Herausforderungen, die vor allem diejenigen beängstigen, die befürchten, im sozialen Aufzug nach unten zu fahren und nicht mehr das Leben von früher führen zu können“, sagt Kompatscher.<BR \/><BR \/> Ihm zufolge erscheint vielen die frühere Perspektive, dass es der nächsten Generation einmal besser gehen wird, „unwahrscheinlich; im Gegenteil, man glaubt, nur noch den Schaden begrenzen zu müssen.“<BR \/><BR \/>„Wir müssen von dieser Botschaft der Schadensbegrenzung dazu übergehen, das Vertrauen in die Institutionen und vor allem in die moderaten Parteien wiederherzustellen, denn die Populisten haben keine Strategie, sie versprechen Dinge, ohne überhaupt zu wissen, wie sie die Probleme anpacken sollen“, zeigt sich der Landeshauptmann überzeugt. „Es reicht jedoch nicht aus zu sagen ,diese bösen Populisten‘, wir müssen dann auch beweisen, dass wir es besser machen. Und das ist die Botschaft, die wir mitnehmen“, schließt Kompatscher.