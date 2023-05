Kompatscher zum Europatag: „Am Friedensprojekt festhalten“

Landeshauptmann Arno Kompatscher ging bei der heutigen Pressekonferenz im Anschluss an die Regierungssitzung auch auf den Europatag ein, der jährlich am 9. Mai begangen wird.„Vor genau 73 Jahren hat Frankreichs damaliger französischer Außenminister Robert Schuman seine Vorstellung eines neuen Europas und einer neuen europäischen Zusammenarbeit vorgestellt, der sich viele Staatsmänner anschlossen haben und die einem kriegsgeplagten Kontinent Frieden bringen sollte und Frieden gebracht hat“, sagte Kompatscher.„Europa ist und bleibt ein Friedensprojekt, das Freiheit und Wohlstand sichert“, betonte der Landeshauptmann. Daher sei es wichtig, den Europatag zu feiern. Der russische Angriffskrieg in der Ukraine führe auf schreckliche Weise den Wert eines nachhaltigen Friedens vor Augen.Landeshauptmann Kompatscher erinnerte auch daran, wie viele positive Entwicklungen das geeinte Europa in und für Südtirol ermöglicht habe, von der Durchlässigkeit der Grenzen im Schengenraum, dem Österreich 1998 beigetreten ist, und der Reisefreiheit über die Einführung des Euro 2002 bis hin zu den Grundfreiheiten des Binnenmarktes bei Arbeit und Beschäftigung, in Wirtschaft und Handel oder bei Investitionen.