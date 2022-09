Kompatscher: „Zusammenhalt für eine faire und gerechte Gesellschaft“

„Heute zelebrieren wir, wer wir sind, wollen aber gleichzeitig auch nichts schönreden. Ich bin dankbar, dass mein lieber Kollege Günther Platter hier ist. In den vergangenen Jahren haben wir viele Schwierigkeiten bewältigt. Im Vordergrund stand dabei immer ein gemeinsames Tirol. Dafür bin ich außerordentlich dankbar“, so Kompatscher am Beginn seiner Rede.„Wir begehen in diesem Jahr 2 wichtige Jubiläen: 50 Jahre 2. Autonomiestatut und 30 Jahre Streitbeilegung durch die Republik Österreich. Diese Autonomiegeschichte ist eine Erfolgsgeschichte, die wir heute in Dankbarkeit feiern können. Das Land hat sich prächtig entwickelt und es ist gelungen ein friedliches Zusammenleben zwischen den Sprachgruppen herzustellen. Inzwischen hat uns der Wohlstand erreicht. Dabei haben wir eine Leistungsgesellschaft entwickelt, die uns nicht immer gut getan hat. Auch in Südtirol gibt es heute viele Menschen, die einsam sind und alleine, die den Anschluss verloren haben“, so Kompatscher.In den Jahren seiner Amtszeit als Landeshauptmann habe es viele Krisen zu bewältigen gegeben: die Finanzkrise, die Migrationskrise, dann die Pandemie und schließlich den Krieg in der Ukraine, die massive Teuerung und Energiekrise. Vor allem während der Pandemie seien die Bruchlinien in der Gesellschaft sichtbar geworden: „Die Menschen machen sich Sorgen über die Zukunft und haben Angst, die häufig in Aggression um. Aus einem Miteinander wird zunehmend ein Gegeneinander. Es gibt nur noch wenig vertrauen in Institutionen, nicht nur in die Politik sondern auch in die Wissenschaft, die Medien oder die Kirchen. So bricht unsere Gesellschaft auseinander. Die großen Herausforderungen, die auf uns zukommen, können wir nur schwer überwinden, wenn es jenen gemeinsamen Glauben nicht mehr gibt, der Südtirol so lange zusammen gehalten und so weit gebracht hat.“Die Politik und auch die Autonomie könne dabei nicht alle Probleme lösen. „Es ist nicht das Ziel, alle Individualinteressen zu befriedigen“, so der Landeshauptmann, „sondern die Rahmenbedingungen zu schaffen, die allen Menschen die Chancen geben, erfolgreich und glücklich zu sein.“Um dieser Aufgabe nachzukommen, brauche es Voraussetzungen. Eine davon sei die Autonomie selbst, die immer schon eine Baustelle gewesen sei und sich stets an neue Erfordernisse angepasst habe. „Seit der Verfassungsreform 2001 gibt es einige Probleme und unsere Gesetzgebungskompetenz wird immer wieder ausgehöhlt. Dieses Thema muss angegangen werden“, erklärte Kompatscher.Um die Autonomie zu verteidigen und weiter auszubauen, brauche es eine starke Vertretung Südtirols in Rom: „Wir brauchen alle, um das Vertrauen der Wähler zu gewinnen. Lasst uns gemeinsam dafür kämpfen, dass alle unsere 6 Kandidaten nach Rom entsandt werden.“Kompatscher nahm die Politik aber auch in die Pflicht: „Die Krisen, die wir derzeit erleben, werden dafür sorgen, dass alle Staaten in Europa einschneidende Maßnahmen setzen werden. Diese werden massive Veränderungen für die Gesellschaft bedeuten. Wir können unsere Autonomie dabei dafür nutzen, um diesen Umschwung mitzugestalten.“„Menschen, Planet und Wirtschaft – es braucht alle 3 Faktoren für eine gute Politik. Wie die Vereinten Nationen sagen: 'Es darf niemand zurückgelassen werden. Das ist eine der größten Herausforderungen der Zukunft. Wo die Gesellschaft auseinander bricht, muss die Politik da sein und dafür sorgen, dass die Ränder nicht wegbrechen. Wir haben die Rezepte: Stellen wir klar, wofür wir stehen, diskutieren wir – auch kontrovers – und setzen wir um. Denn auch das wir von uns erwartet“, so der Landeshauptmann.„Es tut uns nicht gut, wenn der Eindruck entsteht, dass Politik nur im Sinne einzelner Gesellschaftsgruppen gemacht wird. Hier müssen wir einen Ausgleich schaffen, dann werden wir das Vertrauen der Bevölkerung zurück gewinnen und Politik im Sinne der Nachhaltigkeit ausrichten können“, forderte Kompatscher.Damit dies funktioniere brauche es Regeln, die auch eingehalten werden. „Wir können kontrovers diskutieren, aber dann wird abgestimmt und die Entscheidung gemeinsam getragen. Dann haben wir die Kraft, um große Reformen – die auch schmerzhaft sein werden – umzusetzen und eine Gesellschaft zu formen, die fair und gerecht ist und allen Chancen gibt“, so Kompatscher abschließend.Alles zur Landesversammlung lesen Sie hier.