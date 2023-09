Die große Sommerhitze ist seit dem vergangenen Wochenende vorbei, aber Südtirol kann sich auf einen heißen Herbst gefasst machen. Nicht, was die Temperaturen betrifft (hoffentlich!), aber sehr wohl mit Blick auf den Wahlkampf, der bald richtig in die Gänge kommen dürfte.Für die Parteien und Kandidaten geht es dann ums Ganze: Sie wollen sich ins beste Licht rücken, mit medienwirksamen Auftritten glänzen und die Gunst der Wähler gewinnen. Wir Wähler lehnen uns entspannt zurück und schauen dem Spektakel zu – schließlich sitzen wir jetzt am längeren Hebel und die Politiker sind in der Bringschuld, wenn sie unsere Stimme haben wollen. Aber so einfach ist es aber nicht.Genau betrachtet finde ich sogar, dass wir als Wähler in diesen eineinhalb Monaten vor der Wahl in der Pflicht stehen. Schließlich sollen wir entscheiden, wer die Geschicke dieses Landes in den kommenden 5 Jahren lenken soll. Und eine solche Entscheidung will gut überlegt sein. Vor allem wenn man sich die lange Liste der Probleme und Herausforderungen vor Augen führt, die in naher Zukunft angegangen werden müssen – ob wir wollen oder nicht.Es ist allzu einfach und allzu verlockend sein Kreuzchen bei jenem Kandidaten zu machen, der einem besonders sympathisch ist, der die besten Sprüche klopfen kann oder der „amol sog, wie's isch!“. Aber in der Politik sollte meiner Meinung nach ein Grundsatz ganz besonders gelten: Kompetenz schlägt Sympathie.Deshalb sollten wir uns in den kommenden Wochen nicht von Wahlkampfparolen betören lassen, sondern an die Substanz gehen: Die Parteien und ihre Kandidaten kennenlernen – vor allem auf inhaltlicher Ebene. Welche Lösungen schlagen sie vor? Welche Vision haben sie für Südtirol? Wie stellen sie sich ein funktionierendes Miteinander in unserer Gesellschaft vor? Welchen Kandidaten traue ich zu, die großen Herausforderungen der Zukunft zu meistern? Ein Blick in die Parteiprogramme kann helfen, diese Fragen zu beantworten.Natürlich können wir den Faktor Sympathie bei unserer Wahlentscheidung nie ganz ausklammern, aber wir sollten den Faktor Kompetenz ganz bewusst stärker gewichten. Ob mir jemand sympathisch ist, entscheidet sich oft innerhalb von Sekunden. Kompetenz zu beurteilen, bedeutet da schon deutlich mehr Aufwand. Für uns Wähler heißt das, dass wir uns im Vorfeld ein bisschen Arbeit antun müssen, um am Wahltag eine gute Entscheidung treffen zu können. Als mündige Bürger sollten wir uns davor nicht scheuen – sonst dürfen wir uns in den kommenden 5 Jahren wohl kaum über die gewählten Politiker beschweren, wenn sie ihre Arbeit nicht gut machen.