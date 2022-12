„Kompetenzentzug und Aushöhlung der Gemeinden und Bezirksgemeinschaften“

Unmut bei den Bezirksgemeinschaften

Dienste aufrecht erhalten

Die Bezirksgemeinschaften nehmen gemeinsam mit den Gemeinden seit Jahrzehnten eine zentrale Rolle in der Abfallbewirtschaftung ein. Sei es in Sachen Verwaltung, wie auch in der operativen Führung der übergemeindlichen Abfallanlagen. Der Dienst wurde und wird effizient und zur vollsten Zufriedenheit der Mitgliedsgemeinden und der Bürger ausgeführt.Nun beabsichtigt die Landesregierung sich an die geltenden staatlichen Bestimmungen aus dem Jahr 2006 zur Vereinheitlichung der Abfallbewirtschaftung anzupassen.Diese sehen die Gründung einer sogenannten EGATO (Enti di governo dell'ambito territoriale ottimale) vor: Einer Verwaltungsbehörde, welche künftig sämtliche Kompetenzen in Sachen integrierter Abfallbewirtschaftung nach den von der Provinz festgelegten Vorgaben übernehmen soll.„Mit diesem Schritt werden den Bezirksgemeinschaften die Zuständigkeiten im operativen Bereich der Abfallbewirtschaftung entzogen und ihre Kompetenzen somit ein weiteres Mal geschmälert“, ärgert sich Präsident der BZG Pustertal, Robert Alexander Steger.Der Landeshauptmann habe zugesichert, zunächst mit den Bezirksgemeinschaften die Möglichkeiten auszuloten. Dies sei bisher jedoch nicht erfolgt. Eine Zentralisierung von Bezirksdiensten auf Landesebene habe schon in der Vergangenheit selten zu Verbesserungen geführt.„Mit dem Gesetzentwurf über die Bestimmungen zum Landesstabilitätsgesetz 2023 sollen nun Tatsachen geschaffen werden, ohne ausreichende vorherige Einbindung der lokalen Körperschaften“, gibt Steger zu bedenken. Und das alles, obwohl es von Seiten des Gemeindenverbandes mittlerweile das dritte negative Gutachten für den betreffenden Artikel des Gesetzentwurfes gebe.Partizipation, gerade auch der Lokalverwaltungen wie Bezirksgemeinschaften und Gemeinden, sehe laut BZG anders aus.Laut Steger gelte es auf alle Fälle, die gut funktionierenden Dienste unter maßgebender Beteiligung der Gemeinden und Bezirksgemeinschaften aufrecht zu erhalten. Wenn es brauche, so sei die Landesregierung aufgefordert, sich für eine Sonderregelung im Sinne der Autonomie für das Land Südtirol einzusetzen.„Die Abfallbewirtschaftung im vorauseilenden Gehorsam vollständig auf das staatliche System umzustellen, bedeutet unser gut funktionierendes System durch ein schlechteres zu ersetzen. Dies wird zu einer verringerten Effizienz durch gesteigerte Komplexität, schlechtere Dienstleistungen und höhere Kosten für unsere Bürger führen“, so Steger.„Der Landtag sollte in der jetzt anstehenden Behandlung des Gesetzes im Zusammenhang mit dem Stabilitätspakt den Art. 7, mit welchem vollendete Tatsachen geschaffen würden, nicht genehmigen und in einem Dialog mit Bezirksgemeinschaften und Gemeinden die künftige Abfallbewirtschaftung entwickeln.“