López war ein enger Vertrauter des zu Jahresanfang bei einer US-Militäroperation gefangen genommenen, links-autokratischen venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro war. Die venezolanische Armee, die Rodríguez untersteht, ist eine mächtige Institution in dem Land. Es kontrolliert Unternehmen in den Bereichen Erdöl, Bergbau und Lebensmittelverteilung sowie den Zoll und wichtige Ministerien. Zugleich wird der Armee Missbrauch und Korruption vorgeworfen.<BR \/><BR \/>US-Präsident Donald Trump hatte nach der Gefangennahme Maduros gesagt, Venezuela stehe nun unter der Kontrolle der USA. Seitdem setzt er auf eine Zusammenarbeit mit Übergangspräsidentin Rodríguez, Maduros früherer Stellvertreterin, die er als „fantastisch“ gelobt hat. Die venezolanische Opposition ist ins Abseits geraten. Der US-Präsident verlangt unter anderem Zugang zu den riesigen Ölvorkommen des südamerikanischen Landes. In den vergangenen Wochen lockerte Washington seine Sanktionen gegen Venezuela.<BR \/><BR \/>Der linke Autokrat Maduro war Anfang Jänner bei einem US-Militäreinsatz in Caracas gewaltsam gefangen genommen und in die USA gebracht worden. Er sitzt in New York in Haft, wo ihm wegen „Drogenterrorismus“ der Prozess gemacht werden soll.