Konflikte im Südchinesischen Meer - USA warnen China

Der Chef des US-Kommandos für den Indopazifik, Samuel Paparo, habe am Dienstag in einem Videotelefonat mit dem ranghohen chinesischen Armeevertreter Wu Yanan die Bedeutung einer laufenden Kommunikation zwischen dem US-Militär und Chinas Armee hervorgehoben, erklärte die US-Armee. Er habe Wu gegenüber aber auch Chinas „unsichere Interaktionen mit US-Verbündeten“ in jüngster Zeit angesprochen.Es handelte sich um das erste Gespräch dieser Art. Paparo appellierte den US-Angaben zufolge an Chinas Armee, „ihren Einsatz gefährlicher, Zwangs- und potenziell eskalierender Taktiken im Südchinesischen Meer und darüber hinaus zu überdenken“.China beansprucht fast das gesamte Seegebiet für sich. Neben den Philippinen erheben jedoch auch Brunei, Indonesien, Malaysia und Vietnam Anspruch auf Teile des Südchinesischen Meeres. Der Ständige Schiedshof in Den Haag hatte 2016 einige der chinesischen Ansprüche für unrechtmäßig erklärt, Peking erkennt das Urteil aber nicht an. Im Südchinesischen Meer kommt es deshalb immer wieder zu Konfrontationen zwischen philippinischen Schiffen und der chinesischen Küstenwache.Peking sprach mit Blick auf das Videotelefonat zwischen Wu und Paparo von einem „tiefgehenden Meinungsaustausch“. Die beiden Militärvertreter hätten „Fragen von gemeinsamem Interesse“ besprochen.Dem Gespräch war Ende August mit der Visite von Jake Sullivan der erste Besuch eines Nationalen Sicherheitsberaters der USA seit 2016 vorausgegangen. Sullivan hatte während seines Besuchs in Peking unter anderem mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping und dem hochrangigen Armeevertreter Zhang Youxia gesprochen. Mit Zhang hatte Sullivan nach Angaben des Weißen Hauses das nun geführte Telefonat von Wu und Paparo verabredet.Zwischen den USA und China , den beiden größten Volkswirtschaften der Welt, gibt es derzeit viel Konfliktpotenzial: von Handelszöllen über den russischen Angriffskrieg in der Ukraine bis zu Chinas Auftreten gegenüber Taiwan und im Südchinesischen Meer.Sullivan hatte bei seinem Treffen mit General Zhang die Bedeutung der „Freiheit der Schifffahrt“ im Südchinesischen Meer hervorgehoben, wo China und die Philippinen in den vergangenen Monaten wiederholt aneinandergeraten sind. Zhang warnte seinerseits, dass der Status Taiwans eine Rote Linie sei, „die in den Beziehungen zwischen China und den USA nicht übertreten“ werden dürfe.