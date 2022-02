Kostenexplosion bei Strom und Gas: Wem und wie das Land helfen will

Auch in Südtirol tun sich immer Menschen schwer, die stark gestiegenen Rechnungen für Strom und Gas zu bezahlen. Der Staat verspricht zwar Hilfe, aber noch ist sie nicht in Sicht. Jetzt will die Landesregierung aktiv werden. Es gibt 3 Modelle dafür, wie vor allem einer Bevölkerungsgruppe rasch geholfen werden soll. + Von Michael Eschgfäller