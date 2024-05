Kranke Familie, kranke Gesellschaft

„Die Mehrgenerationenfamilie ist selten“

Veranstaltungen am Tag der Familie

„Geht es den Familien nicht gut, krankt auch die Gesellschaft“, ist Familienlandesrätin Rosmarie Pamer überzeugt. Darum sei die frühzeitige Stärkung der Familien eine zentrale Säule innerhalb der Familienpolitik.Das Land Südtirol greift zur Unterstützung der Familien ordentlich in die Tasche. So wurden allein im Vorjahr, verwaltet von der Familienagentur, Maßnahmen der Familienbildung mit 4,85 Mio. Euro bereitgestellt. Unterstützt wurden damit Einrichtungen wie die Eltern-Kind-Zentren, Familientreffs oder Spielgruppen.Doch auch Leistungen wie FamilySupport oder die Frühen Hilfen wurden damit ermöglicht: Bei FamilySupport erhalten Familien mit Kleinkindern Unterstützung durch Freiwillige, die für einige Stunden wöchentlich dort anpacken, wo es nötig ist – egal ob im Haushalt, bei der Betreuung oder in der Erledigung der Einkäufe.Die Frühen Hilfen stehen Familien in belastenden Situationen in Schwangerschaft und den ersten Lebensjahren eines Kindes mit einem breiten Netzwerk an Unterstützungsdiensten und Angeboten zur Seite.Hilfe braucht es mittlerweile selbst dort, wo früher noch Großfamilien lebten. „Die Anzahl der Familienmitglieder auf den Bauernhöfen wird immer kleiner. Die Mehrgenerationenfamilie ist selten, die kinderreichen Familien sind rar geworden“, so die Südtiroler Bäuerinnenorganisation.Frauen in der Landwirtschaft haben heute viele Aufgaben. Sie sind nicht mehr nur auf den Höfen. Das alles sei nur machbar durch gute Planung und Zusammenhalt aller Familienmitglieder am Hof.Passend zum heutigen Tag der Familie findet im Festsaal der Gemeinde Bozen eine Tagung des Dachverbandes für Soziales und Gesundheit und der Allianz für Familie zum Thema „Familie im Wandel“ statt. „Die Tagung beleuchtet Chancen und Herausforderungen im Alltag der Familien“, heißt es in einer Aussendung. Sie beginnt um 8.30 und endet um 13 Uhr.Auch im Haus der Familie am Ritten tragen verschiedene Angebote dazu bei, Familien in allen Lebensformen zu begleiten und ihnen wertvolle Erfahrungen zu ermöglichen. Familienseelsorger Toni Fiung und Theologin Lisa Huber verstärken das spirituelle Angebot durch Workshops und Seminare, mit einem neuen Newsletter, mit Gottesdiensten und Feiern in der Waldkirche.