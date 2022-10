Kreml dementiert geplanten Atomtest: „Keine nukleare Rhetorik“

Die britische Zeitung „The Times“ hatte zuvor berichtet, dass die NATO ihre Mitglieder davor gewarnt habe, dass Präsident Wladimir Putin seine Bereitschaft zum Einsatz von Atomwaffen durch einen Atomtest an der ukrainischen Grenze demonstrieren wolle.Nach den Atom-Drohungen Putins seien bisher keine ungewöhnlichen Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Moskauer Atomwaffenarsenal festgestellt worden, sagte ein westlicher Regierungsvertreter, der anonym bleiben wollte, zu Reportern. „Wir haben keine Indikatoren oder Aktivitäten gesehen, die aus unserer Sicht außerhalb der Norm liegen würden. Wir haben keine Aktivitäten gesehen, die über das übliche Maß hinausgehen.“ Putin hat nach Misserfolgen im Krieg gegen die Ukraine die erste Teilmobilmachung des Landes seit dem Zweiten Weltkrieg angeordnet und zugleich gedroht: „Wenn die territoriale Integrität unseres Landes bedroht ist, werden wir natürlich alle uns zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen, um Russland und unser Volk zu schützen. Das ist kein Bluff.“ Gemessen an der Zahl der Atomsprengköpfe ist Russland die größte Atommacht der Welt: Nach Angaben der Federation of American Scientists verfügt das Land über 5977 Sprengköpfe, während die USA 5428 besitzen.