Man werde hinsichtlich des Donbass, Noworossija und der Krim keine Konzessionen machen, erklärte Rjabkow TASS weiter. Der Donbass ist das industriell geprägte Gebiet im Osten der Ukraine, das die Regionen Donezk und Luhansk umfasst. Die ukrainische Halbinsel Krim wurde bereits 2014 von Russland annektiert. Noworossija (Neurussland) ist die historische, in Russland gebräuchliche Bezeichnung für Gebiete an der Nordküste des Schwarzen Meeres - heute versteht die russische Führung darunter Gebiete im Süden der Ukraine.