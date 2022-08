Kreml setzt Kontrollen von Atomwaffen-Arsenalen aus

Russland setzt Kontrollen von Atomwaffen-Arsenalen im Rahmen des New-START-Abkommens mit den USA aus. Allerdings werde man sich weiter an den Vertrag halten, teilte das russische Außenministerium am Montag mit. Es rechtfertigte die Maßnahme damit, dass die USA unter Bedingungen die Inspektionen wiederaufnehmen wollten, die die gegenwärtigen Realitäten nicht berücksichtigten. Die Regierung in Washington stelle Bedingungen, die einseitig die USA bevorzugen würden.