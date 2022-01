Kreml wirft USA Anheizen des Ukraine-Konflikts vor

„Die USA sorgen für eine Eskalation der Spannungen“, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Dienstag. „Wir beobachten diese US-Aktivitäten mit großer Besorgnis.“ Peskow bestätigte zugleich, dass Präsident Wladimir Putin in den kommenden Tagen mit seinem französischen Kollegen Emmanuel Macron telefonieren werde.Das US-Verteidigungsministerium hatte vor dem Hintergrund des Ukraine-Konflikts am Montag bekannt gegeben, 8500 Soldaten in „erhöhte Alarmbereitschaft“ versetzt zu haben. Die meisten der Soldaten könnten im Rahmen der schnellen Eingreiftruppe der NATO eingesetzt werden, sagte Pentagon-Sprecher John Kirby.Unterdessen haben mehr als 1000 russische Panzersoldaten Übungen abgehalten. Sie dienten der Überprüfung der Gefechtsbereitschaft, teilte das Verteidigungsministerium am Dienstag in Moskau mit. 100 Einheiten von Waffen-, Kampf- und Spezialtechnik seien dabei im Moskauer Gebiet eingesetzt worden.Andere Soldaten trainierten demnach, wie bei einem Befehl Fahrzeuge und Technik schnellstmöglich startklar gemacht werden, um in ein Einsatzgebiet auszurücken. Auch auf der von Russland einverleibten Halbinsel Krim im Schwarzen Meer hätten Panzer mehrere Schießübungen auch in unwegsamem Gelände absolviert, hieß es weiter.In Paris soll am Mittwoch ein Treffen im sogenannten Normandie-Format auf der Ebene politischer Berater stattfinden. Im Normandie-Format bemühen sich Deutschland und Frankreich um eine Vermittlung im Ukraine-Konflikt.

apa