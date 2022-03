Krieg an der NATO-Grenze: Was passiert, wenn etwas passiert? Krieg an der NATO-Grenze: Was passiert, wenn etwas passiert?

Die NATO hat es vermieden, direkt in den Krieg einzugreifen – zumindest bislang. So ist das Flehen der Ukrainer nach einer Flugverbotszone über ihrem Land ungehört geblieben. Jetzt aber lässt Putin seinen Angriffskrieg noch näher an die Ostflanke der NATO herantragen. Diese ist jetzt unter Zugzwang. + Von Carsten Hoffmann