Krieg gegen Drogen auf den Philippinen: 8000 Tote in 4 Jahren

Der Feldzug des philippinischen Präsidenten Rodrigo Duterte gegen die Suchtgiftkriminalität hat in den vergangenen vier Jahren fast 8.000 Menschen das Leben gekostet. Bei mehr als 234.000 verdeckten Ermittlungseinsätzen habe die Polizei seit Juli 2016 zudem mehr als 350.000 Verdächtige festgenommen, teilte Polizeichef Camilo Cascolan am Donnerstag in einem Bericht mit.