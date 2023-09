Krim: Wieder Explosionen in Sewastopol

Foto: © APA

Opferzahl korrigiert

‚ÄěVorl√§ufigen Informationen zufolge war in Sewastopol die Luftverteidigung im Einsatz‚Äú, schrieb der russische Besatzungschef des Gebiets, Michail Raswoschajew, am Samstagvormittag auf Telegram.In einem Bezirk n√∂rdlich der Stadt, in der die Schwarzmeerflotte ihren Hauptst√ľtzpunkt hat, seien Raketentr√ľmmer herabgefallen, f√ľgte er hinzu. Unabh√§ngig √ľberpr√ľfen lie√ü sich das nicht.In sozialen Netzwerken wurden Fotos von einer Rauchwolke am Himmel geteilt und darauf hingewiesen, dass es in dem betroffenen Bereich ein russisches Munitionslager geben soll. Auch am Freitag hatte die russische Seite zun√§chst nur von herabfallenden Raketentr√ľmmern gesprochen - letztendlich jedoch stellte sich die ukrainische Attacke als weitaus erfolgreicher heraus: Die Geschosse besch√§digten das wichtige und symboltr√§chtige russische Flottengeb√§ude schwer.Wie viele Milit√§rangeh√∂rige bei dem Angriff am Freitag get√∂tet oder verletzt wurden, ist weiter unklar. Die russische Seite nannte zun√§chst einen Toten, korrigierte diese Angaben aber sp√§ter und sprach nur noch von einem Vermissten. Der Chef des ukrainischen Milit√§rgeheimdienstes, Kyrylo Budanow, sagte sp√§ter in einem Interview, es seien mindestens 9 Russen get√∂tet und 16 weitere verletzt worden, darunter auch Gener√§le.Russland f√ľhrt seit 19 Monaten einen Angriffskrieg gegen das Nachbarland Ukraine. Schiffe der russischen Schwarzmeerflotte beschie√üen dabei regelm√§√üig ukrainische St√§dte mit Raketen. In den vergangenen Wochen gelang es der ukrainischen Armee immer wieder, milit√§rische Objekte der Russen zu besch√§digen - unter anderem auf der bereits seit 2014 von Moskau annektierten Krim.